Bellissima e stupefacente, Francesca Brambilla si mostra in una serie di immagini sensazionali dove indossa poco ed anche niente, magnifica.

La bellissima Francesca Brambilla fa sapere di essere ritornata ad ‘Avanti un Altro’, dove riveste i panni della ‘Bona Sorte’. “Sono tornata nel mio camerino di “Avanti Un Altro”. Quindi ci sarà ancora la vostra Bona Sorte! Grazie a tutti per i vostri messaggi, per il vostro sostegno, grazie di cuore, vi aspetto”.

Lei ha 28 anni ed è originaria di Bergamo. La conosciamo non solo per la sua partecipazione al noto quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis ma anche per i flirt che le vengono attribuiti. Tra questi ci sono quelli che l’avevano vista assieme a Guè Pequeno, a Stefano Laudoni – ex di Valentina Vignali – e Max Colombo, il quale fa ora coppia fissa con Karina Cascella.

Francesca Brambilla, super seducente ogni volta di più

Oggi la stampa di gossip la accredita come fidanzata di Alessandro Zarino. Lui è un modello ed insegnante di Crossfit, nativo di Napoli e che ha vissuto per diverso tempo anche a Sidney, in Australia. Ha anche un passato come tronista di ‘Uomini e Donne’.

Per quanto riguarda la bella bergamasca poi ha presenziato per più volte all’interno della trasmissione ‘Tiki Taka’, quando c’era Pierluigi Pardo alla conduzione.

