Vite al Limite. Destinee LaShaee: prima paziente transgender del dr. Now

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Destinee LaShaee

Protagonista della decima puntata della settima stagione di Vite al limite è Destinee LaShaee, una ragazza di 27 anni, originaria di Pineville, nello stato della Louisiana.

Destinee è arrivata a pesare ben 303 kg. Il suo percorso verso una ritrovata forma fisica ha avuto un obiettivo fondamentale. La ragazza infatti soffriva di disforia di genere; nata di sesso maschile nei panni di Matthew, ha deciso di riappropriarsi della sua identità di donna al 100%. Prima di poter compiere la transizione però, ha dovuto affrontare i problemi legati al suo peso. Non poteva infatti sottoporsi ad un’operazione di riassegnazione sessuale a causa della sua mole imponente.

La sua dipendenza da cibo è stata uno degli ostacoli più grandi che abbia mai dovuto affrontare: viveva per mangiare. Costretta alla semi-immobilità, aspettava che la madre e la sorella le portassero del cibo. La situazione l’ha portata conseguentemente a stati di grave depressione.

Con in mente un traguardo da raggiungere, è così andata alla volta di Houston, Texas, per farsi visitare dal chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan. Il medico è stato molto chiaro: nessuno le avrebbe dato il via libera per il cambio di sesso se non avesse perso peso. E’ stata una motivazione più che sufficiente. Alla fine dei 12 mesi in cui è stata seguita dalle telecamere di Vite al Limite, Destinee ha perso 103 kg, arrivando a 200 kg totali.

Ha continuato il suo cammino verso un migliore stato di salute da sola. Ha perso altro peso, come si evince dai suoi post sui social network in cui è molto attiva. Spesso mostra il suo corpo in costume da bagno o abiti attillati proprio per far notare i risultati ottenuti. Adesso è una donna molto più felice e sana e sta raggiungendo i suoi obiettivi.

