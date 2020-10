Emma Marrone condivide un momento di malinconia con i suoi fan ma rassicura di essere al lavoro costantemente e di come stia cercando di scacciare i brutti pensieri

Non ha mai avuto timore di condividere i propri stati d’animo Emma Marrone che anche questa volta ha voluto far presente ai suoi fan come stia vivendo un periodo di forte malinconia. A causa dell’emergenza sanitaria agli artisti non è dato modo di esibirsi dinnanzi a un grande pubblico, avendo così causato lo slittamento di molti tour. Compreso quello di Emma che racconta: “Ogni tanto mi viene la malinconia, sarei dovuta essere in tour insieme alla mia crew e insieme a tutti voi“. I concerti sono stati tutti posticipati al prossimo anno sebbene nulla sia certo neanche per i mesi a venire e gli artisti iniziano a sentire la mancanza del palcoscenico.

Emma Marrone: “Provo a costruire cose nuove”

Ma la cantante si fa forza e dichiara di star facendo di tutto per scacciare i cattivi pensieri. “Torneremo a essere NOI“, ha sottolineato. Nel frattempo continua a lavorare costantemente su progetti futuri. “Nonostante tutto prova a costruire nuova cose“, ha detto forse alludendo a un nuovo album? Al termine dell’estate Emma ha pubblicato il singolo “Latina” aprendo così forse un nuovo capitolo dopo quello di “Fortuna“. Nelle scorse settimane ha invece contribuito al brano “C’hai ragione tu“, insieme al giovane Gianni Bismark. Entrambe le canzoni hanno ricevuto un grande responso dal pubblico che continua ad amare e supportare la cantante.

“Il finale di questa storia lo voglio scrivere io…e vi prometto che sarà bellissimo“, conclude con queste parole il suo messaggio. Per scoprire di cosa si tratterà il pubblico dovrà attendere, ma nel frattempo potrà continuare a seguire Emma nella sua esperienza come giudice a X Factor.

La cantante ha debuttato come mentore nel talent di Sky e sembra aver conquistato tutti. Terminate le audizioni i rispettivi giudici hanno iniziato a formare il proprio team da portare ai Live Show. Ad Emma è stata affidata la categoria degli Under Uomini.

