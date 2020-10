Guendalina Tavassi, disavventura sul carrattrezzi in compagnia dell’amica – FOTO

Disavventura per Guendalina Tavassi, bloccata in auto sul carrattrezzi, in compagnia dell’amica: follower allibiti

Disavventura inaspettata per la showgirl e web influencer, Guendalina Tavassi, che ha trascorso una notte di panico, come denunciato dal video, postato sul suo profilo Instagram.

Per ritagliarsi un pò di relax, lontano dagli impegni lavorativi a Roma, l’ex concorrente del Grande Fratello ha organizzato una giornata in gita a Napoli, in compagnia dell’amica. L’opinionista, proprietaria di un locale della movida capitolina ha denunciato un inconveniente, accaduto durante il tragitto verso la zona vesuviana.

Si tratta di una disavventura quasi tragicomica, che mette nelle condizioni la showgirl di aprire una diretta Instagram e raccontare ogni singolo particolare della vicenda, al pubblico incuriosito. L’ex gieffina aveva organizzato l’ennesima giornata di shopping d’abbigliamento, che ha iniziato a dare segnali di tentennamento sulla buona riuscita, già al primo autogrill, dove le due ragazze avevano sostato per fare benzina.

LEGGI ANCHE —–> In arrivo “Famoso”, il documentario di Sfera Ebbasta: quando e dove vederlo

Alla ripartenza, l’auto nuova di zecca del concessionario del conigue Umberto ha riscontrato un problema al motore, sul ciglio dell’autostrada. Guendalina, in diretta racconta l’accaduto, turbata, ma allo stesso momento divertita, grazie al suo spirito espansivo e cordiale. La soluzione non resta altro che chiamare il carrattrezzi, in quanto l’auto ormai non dava più segnali di ripresa.

Si avvicina un primo veicolo attracca-mezzi che è disposto a scortare l’auto fino alla prima uscita, per poi attendere l’arrivo del secondo, che le avrebbe riportate a Roma. In questa rocambolesca vicenda, Guedalina fa intendere che lei e l’amica probabilmente erano diventate le “esche” preferite dei piloti dei carratrezzi, pronti a collaborare all’unisono, pur di arrivare ad uno scopo economico ben preciso.

LEGGI ANCHE —–> Nicole Minetti e la buonanotte bollente. Che lato A: “Beato chi dorme con te” – FOTO

Nonostante tanto clamore in una notte davvero da dimenticare, Guendalina ha chiesto aiuto ai suoi follower, mostrando un fascino e un’eleganza fuori dal comune. E voi come giudicate l’uscita “arroventata” di Guendalina Tavassi? Il sondaggio è ufficialmente aperto!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter