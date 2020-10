Belen Rodriguez, serie di FOTO dove mostra tutto: dalla lingua ai baci…

Belen Rodriguez come non l’avete mai vista: serie di foto in cui mostra davvero tutto, dalla lingua ai baci e i fans impazziscono.

Bellissima, sorridente, con un rossetto tra le mani, mentre mostra la lingua o mostra le spalle super sensuali, sono queste le pose che Belen Rodriguez regala ai fans che, pur essendo abituati alla sua bellezza, restano sempre senza fiato. Con una serie di foto, la showgirl argentina si mostra come non ha mai fatto.

Capelli raccolti e viso in primo piano per Belen che passa da un’espressione seria, quasi imbronciata, ad un sorriso rassicurante, ma allo stesso tempo furbo. Con una sola foto formata da tante, piccole immagini, la Rodriguez rende interessante una tranquilla serata di ottobre contribuendo a regalare un momento da sogno ai suoi milioni di followers.

