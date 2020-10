View this post on Instagram

Ciao a tutti, finalmente "One Sky" è disponibile sulle piattaforme digitali https://backl.ink/143091120 (link in BIO ⬆️). Si tratta del frutto di un lavoro che mi ha coinvolto ed entusiasmato in modo particolare: l'opportunità di poter collaborare con una icona del "chitarrismo" mondiale come @official_aldimeola non capita tutti i giorni e di questo devo ringraziare Marco Rossi, che con la sua @azzurramusic mi sta accompagnando in questa nuova esperienza. Buon ascolto e fatemi sapere cosa ne pensate! Dodi #DodiBattaglia #AlDiMeola #OneSky #AzzurraMusic