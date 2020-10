Rosita Celentano qualche anno fa in versione sexy, che spettacolo – FOTO

Rosita Celentano. La figlia del ‘molleggiato’ e Claudia Mori ripercorre su Instagram il viale dei ricordi. Uno scatto in compagnia di una persona speciale

Bellezza, talento e fascino sono di casa nella famiglia Celentano. Tutti conosciamo la carriera straordinaria del patriarca, Adriano, che ha imperversato nel panorama dello spettacolo italiano tra musica, cinema e televisione, sempre con grande plauso di pubblico. La moglie, Claudia Mori, è stata un’attrice di primo piano, partecipando a film di grandi maestri del cinema come Luchino Visconti e Robert Aldrich.

Non sono da meno le sue figlie, ormai donne adulte e formate, anch’esse baciate dal fuoco sacro dell’arte. Ultimamente Rosalinda è impegnata nel seguitissimo programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, dove sta dando prova di essere anche una provetta danzatrice. Nel 2004 fu scelta da Mel Gibson per interpretare il ruolo di Satana ne La Passione di Cristo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_) in data: 13 Ott 2020 alle ore 12:57 PDT

Rosita si è invece dedicata maggiormente alla sua carriera televisiva. Conduttrice affermata, attiva prevalentemente in Rai, ha avuto un esordio con i fiocchi. Dopo piccoli passi nel mondo dello spettacolo, viene scelta nel 1989 per copresentare addirittura il Festival di Sanremo, nella celebre edizione in cui erano protagonisti ‘i figli d’arte’. Lì diede prova di essere capace e talentuosa nonostante la giovanissima età. Divenne presto super richiesta.

Rosita Celentano e quello scatto nostalgico. Chi c’è con lei?