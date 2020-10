Federica Nargi, gambe mai viste così: nel VIDEO è scatenata

Federica Nargi fascinosa e sensuale come sempre, non ha perso il vizio dei balletti: l’ex velina si scatena in video su Instagram, che gambe

Una vera e propria meraviglia del creato, una bellezza fulgida e intramontabile, che anzi sembra farsi sempre più luminosa con il passare del tempo. Altrimenti non si può definire Federica Nargi, che anche diversi anni dopo aver abbandonato il palco di Striscia la Notizia continua a far sognare gli italiani. La splendida ex velina è un concentrato di fascino difficile da spiegare, a 30 anni è davvero nel fiore dell’età e su Instagram continua ad essere seguitissima da un nutrito numero di followers che possono godersi scatti e video spesso davvero da urlo. Oggi, in particolare, c’è davvero da rimanere senza parole. Andate a pagina successiva per capire come mai…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Nargi, la gonna con spacco provocante fa furore: gira la testa – FOTO

Federica Nargi, che fisico: gambe in bella mostra, sembra ancora una velina