Paola di Benedetto, bomba sexy in outfit da palestra. Forme in vista – FOTO

Paola Di Benedetto, una bomba sexy anche in palestra. Lato A e lato B in mostra con l’outfit sportivo e super sensuale, foto.

Paola Di Benedetto sexy e sensuale anche in versione sportiva. In palestra, con un leggins e un top che esalta il prosperoso decolletè, l’ex madre natura di Ciao Darwin nonchè vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sfoggia un fisico spettacolare. Seduta su un tappetino, pronta per fare yoga e pilates, Paola condivide con i suoi followers la passione per l’allenamento.

Diente di massacrante per la Di Benedetto che sceglie un allenamento più tranquillo che le permette di mantenere il fisico in perfetta forma. Più che sulla posa, però, i fans si soffermano sul seno, esaltato dal top che indossa.

Paola Di Benedetto, il lato B durante l’allenamento è spettacolare

Dopo aver sfoggiato il lato A, Paola Di Benedetto cambia posizione e sfoggia il lato B assolutamente perfetto. In posizione plank, l’ex madre natura di Ciado Darwin mostra le lunghe gambe, assolutamente mossafiato, e un fondoschiena che fa invidia a tutte. Bellissima e rigenerata dalla storia d’amore che vive con il fidanzato Federico Rossi con cui ha da poco iniziato una convivenza, Paola Di Benedetto conferma di essere una madre natura bellissima anche in versione sportiva.

Visualizza questo post su Instagram 🔸PAOLA🔸 Ph @gabrieledimartino Styling @carolacassi Hair @lollomilano_74real Makeup @cristinaisacmua Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: 14 Ott 2019 alle ore 11:10 PDT

Un corpo favoloso quello di Paola Di Benedetto che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha letteralmente fatto sognare il pubblico con le sue indimenticabili docce. Ora continua a fare lo stesso pubblicando foto e video sui suoi profli social in cui si mostra in versione sportiva, elegante, casual, ma anche estremamente sensuale e sexy come nella foto che vedete qui in alto in cui con un outfit total black striminzito lascia davvero tutti senza fiato. I fans, però, possono solo guardarla. Il cuore della Di Benedetto è di Federico Rossi che, a sua volta, è sempre più innamorato della showgirl.

