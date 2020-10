Elena D’Amario, “allungo” perfetto in cima ai desideri dei fan: che fisico – FOTO

Performance da standing ovation per Elena D’Amario, che ha deliziato i presenti e il pubblico di Instagram con una “sgambata” da infarto

Non c’è spazio alle parole, per descrivere la performance da brividi della ballerina con il “fuoco” dentro e la voglia di non mollare mai. Parliamo di Elena D’Amario, la 30enne pescarese che ha fatto della danza, la sua migliore arma per raggiungere il massimo della notorietà.

Ha debuttato nel 2008 sotto gli insegnamenti di Rita Dalla Chiesa, conduttrice dello show televisivo, Il ballo delle debuttanti, dove Elena ha spiccato con le sue doti innate di ballerina professionista, per assicurarsi il premio di vincitrice di danzatrice pop.

Da lì è iniziata la scalata al successo, che l’ha condotta negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi, dove ha figurato tra i componenti della squadra blu. Ha mancato il successo di un “pelo”, ma la candidatura del coreografo Steve La Chance è già tanta roba per una debuttante come lei.

La ballerina pescarese ha avuto inoltre l’onore di entrare a far parte del team speciale della compagnia di ballo, Parsons Dance Company, in attività per 32 settimane durante l’anno. Solo dopo questa fantastica esperienza ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, scegliendo di andare a vivere a New York.

Elena D’Amario, workout incandescente a Manhattan: raggiunta la soglia del successo

E’ bastato davvero poco per mettere a nudo tutte le qualità di ballerina ad doc dell’era moderna per Elena D’Amario. Il tour negli Stati Uniti ha confermato la sua straordinaria avvenenza al pubblico straniero e non solo.

L’artista delle piste di danza moderna ha avuto modo di rendere onore al suo personaggio anche tramite i social network. Non a caso, dopo il trasferimento a New York, Elena ha deciso di aprirsi un profilo Instagram tutto suo, dove vanta la “bellezza” di quasi 1 milione di follower.

Dopo una carriera in crescendo, codesta iniziativa rappresenta la “ciliegina sulla torta”, per dimostrare al mondo intero cosa è capace di fare. Una delle ultime foto ritrae un primo piano da “meraviglia” dell’atletica.

Concentrazione massima e sgambata verso l’alto, fino a “toccare il cielo” con la punta delle dita. A tal proposito non può passare inosservato ai follower, in tripudio per l’occasione, un fisico scolpito, “piatto” quasi alla perfezione, dalla vita alle gambe. Insomma una Elena D’Amario in versione equilibrista top, da far venire i brividi lungo la schiena