Francesca Brambilla, bella e raggiante. La sensualità estrema – FOTO

Francesca Brambilla sguardo da cerbiatta e quegli occhi verdi che incantano. Lo scatto su Instagram è da perdere il fiato

Visualizza questo post su Instagram Che cosa vi manca di più dell’estate?☀️ Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla) in data: 15 Ott 2020 alle ore 4:45 PDT

La bellissima Francesca Brambilla impazza sui social e ogni foto che posta è un grande successo. Biondissima e dalle forme procaci, la 28enne originaria di Bergamo si è fatta conoscere per la sua partecipazione al quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, “Avanti un altro”.

Veste i panni della “Bona Sorte” e piace tantissimo ai telespettatori. Lei ci sarà anche nella nuova edizione del programma, questo è assicurato. Lo ha fatto sapere direttamente lei sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Sono tornata nel mio camerino di “Avanti Un Altro”. Quindi ci sarà ancora la vostra Bona Sorte! Grazie a tutti per i vostri messaggi, per il vostro sostegno, grazie di cuore, vi aspetto”.

Ma oltre che per le vesti della “Bona Sorte” la Brambilla si è fatta conoscere per i suoi presunti flirt con Guè Pequeno, Stefano Laudoni, ex di Valentina Vignali, e Max Colombo, attuale compagno di Karina Cascella. Oggi però la procace ragazza è fidanzatissima con Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, modello ed insegnante di crossfit.

Francesca Brambilla, occhi da cerbiatta per una dedica speciale

Visualizza questo post su Instagram “ mi basta vedere i suoi occhi verdi per sentirmi bene..” ⚡️ Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla) in data: 22 Ott 2020 alle ore 12:12 PDT

Non si affievolisce la sua bellezza, sempre sensuale e che ammalia. Francesca Brambilla è un condensato indescrivibile su Instagram. I suoi scatti non sono tantissimi, ponderati e concessi con parsimonia ma quando arrivano il risultato blocca il web.

È successo anche con l’ultima foto che la bella di “Avanti un Altro” ha condiviso sul social dell’immagine. Una foto che la riprende in primo piano e che mette in risalto i suoi occhi verdi da cerbiatta, capelli liscissimi e pochissimo trucco. Il suo viso è stupendo, raggiante e con uno sguardo intenso.

Una bella felpa a collo alto che particolari arancio e uno spacco ad altezza gomito. A corredo della foto una dedica speciale, forse al suo ragazzo. “Mi basta vedere i suoi occhi verdi per sentirmi bene.. ⚡️” scrive la Brambilla a corredo del post, senza citare in causa nessuno.

I dubbi su chi possa essere il destinatario restano ma quello che è certo è che tuti possiamo dire che lei si sente davvero bene, la foto la restituisce più in forma che mai.

