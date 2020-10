Vivere con meno di 500 euro al mese. In questi posti si può

Vivere con meno di 500 euro al mese. Ci sono dei posti nel mondo in cui i costi della vita sono molto più bassi dei nostri. Scopriamo quali sono

Il costo della vita nel nostro Paese non è distribuito equamente. E’ fatto noto che nelle grandi città sià più elevato ed esiste un dislivello anche tra Nord e Sud, seppur si stia lentamente assottigliando.

Arrivare a fine mese rientra tra le grandi sfide della società moderna. Casa da mantenere e/o affitti da pagare, la spesa, costi di assicurazioni e carburante, i figli tra scuola ed attività extra, tasse, bollette… Il gruzzolo che in media si può accumulare è sempre più scarno. Gli svaghi diventano un lusso. E se vi dicessimo che esistono dei luoghi nel mondo in cui tutte queste preoccupazioni possono facilmente essere accantonate? Ci credereste? In certi casi non dovrete nemmeno andare troppo lontano.

Stiamo parlando di nazioni dove il costo della vita è nettamente inferiore al nostro, in cui si può rientrare in tranquillità di tutte le spese con meno di 500 euro al mese. Non vi stiamo necessariamente suggerendo di trasferirvi; potreste concedervi anche una vacanza (quando si potrà farlo in sicurezza), magari più lunga del consueto, senza necessariamente rovistare nel fondo dei salvadanai. Ovviamente non possiamo riferirci alle grandi capitali europee dove i costi sono impensabili, ma le mete che vi proporremo non sono da meno.

Vivere con meno di 500 euro a mese. 5 posti meravigliosi

L’India, per esempio, è un paese che per vastità offre numerose attrattive: città, deserti, lussureggianti spiagge e suggestivi altipiani. E’ un luogo gettonatissimo soprattutto per chi è alla ricerca di calma e spitirualità. I costi sono irrisori, specialmente riguardo ristorazione e alloggio. Il Costa Rica (America Centrale) non ha grossi centri, a parte la capitale, San Josè. Il clima è tropicale, bagnato dall’Oceano Atlantico e Pacifico e soprattutto dal Mar dei Caraibi, che volere di più? L’economia nazionale si basa principalmente sulle ricchezze agricole. La capacità di spesa per un turista europeo è molto favorevole. Anche Panama è un altro paradiso caraibico molto favorevole per i costi della vita; la sanità privata è accessibile con spese davvero ridotte. Il Guatemala offre scenari mozzafiato tra spiagge incredibili e foreste incontaminate, per non parlare degli siti archeologici dell’epoca Maya. Anche qui i costi sono minimi.

E se non voleste spostarvi troppo dall’Europa? La meta giusta è la Repubblica Ceca. Non stiamo parlando di Praga, ovviamente, ma nel resto del paese i costi per vitto e alloggio sono estremamente contenuti.

