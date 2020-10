Paola Turani e la sua “Dolce vita”. Nelle FOTO è incantevole

Paola Turani elegante e senza tempo nelle foto scattate ad un importante evento a cui ha partecipato. Charme e glamour in un solo colpo

L’influencer Paola Turani tiene attaccati alo schermo i suoi fans con tantissimi post deliziosi. Il suo profilo Instagram è veramente variegato. Da foto sexy che mettono in risalto il suo fisico sinuoso a scatti di vita quotidiana che accentuano i suoi occhi meravigliosi, incantevoli.

Quasi una regina dagli occhi di ghiaccio ed i capelli corvino. E poi ci sono tutte le sue esperienze come vera e propria influencer, con sponsorizzazioni e post fatti ad hoc che la portano in mondi sempre diversi. Ma quello che Paola non perde mai è il suo magnetismo, riesce a far restare attaccati gli utenti con fascino, garbo e bellezza indiscussa.

Del resto ormai Paola è una vera veterana nel mondo dei social e delle sponsorizzazioni. È una delle influencer più pagate e seguite del web. La sua carriera parte già a 17 anni con Miss Italia e anche se non c’è la vittoria, inizia a collaborare come modella per alcuni dei marchi più famosi, come Calvin Klein, Dior e Versace.

Poi arrivano le campagne pubblicitarie per Calzedonia, Sephora e L’Oreal Paris e arriva anche alla Mostra del Cinema di Venezia sfilando, per ben due volte, con degli abiti creati direttamente da lei in collaborazione con Twinset.ù

Paola Turani nel cuore della storia, fascino e carisma

E questa volta Paola Turani è arrivata direttamente nelle meraviglie di Franciacorta. La nota influencer ha partecipato alla Mille Miglia e ha sfilato su alcune auto d’epoca. Una meraviglia vederla su macchine di lusso ma di altri tempi.

Cappello nero in testa, cappotto bianco e un total look nero al di sotto e diverse pose tra le auto d’epoca. Quasi una signora d’altri tempi fine, elegante e ricca di charme. È questo quello che si pensa a primo colpo guardando le foto pubblicata dalla Turani. Un passo indietro nel tempo che l’ha trasportata nella Dolce Vita di Fellini e di quei meravigliosi anni.

E lei lo dice chiaramente, raccontando questa bellissima esperienza: “Oggi ho vissuto una giornata in pieno mood “La Dolce Vita”. Grazie a @franciacortavillage ho ammirato le sfilate di auto d’epoca sul tappeto rosso della storica #1000miglia” ha spiegato.

E poi ancora: “Ho respirato l’emozione di salirci per proseguire con un pomeriggio all’insegna dello shopping. PS. Voi sapevate cos’è la “punzonatura”?”.

