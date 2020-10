Rosalinda Celentano senza filtro: “Ho amoreggiato con due donne famose”, i dettagli

Rosalinda Celentano rivela alcuni particolari del suo passato: due rapporti speciali con due donne dello spettacolo

Rosalinda Celentano è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori si è fatta notare fin da subito. Un personaggio di grande respiro, una donna molto conosciuta a livello artistico ma forse troppo poco a livello personale. E in questa esperienza la sorella di Rosita si sta mettendo a nudo.

Sul palco di Ballando Rosalinda Celentano balla in coppia con la ballerina Tina Hoffman. E già questo ha provocato non poche polemiche. Ma c’è da dire che le sue performance sono tutte molto belle, particolari e molto apprezzate.

Rosalinda tra le tante cose di cui ha parlato, per la prima volta, anche quello della sua malattia, il cancro. Una battaglia affrontata a 47 anni con tenacia e che ha vinto. “Il mio pensiero sulla vita non è cambiato dopo il tumore. L’ho avuto e, insomma, sto bene” ha detto in una recente intervista.

Poi sull’onda del gossip anche il suo orientamento sessuale di cui si è parlato molto. Rosalinda non lo ha mai nascosto di essere omosessuale e su alcuni suoi incontri ha fatto delle stuzzicanti rivelazioni. Quali? Vai su successivo per scoprirlo.

Rosalinda Celentano, due donne nel suo passato