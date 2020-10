Grande Fratello Vip, aria di gravidanza in casa: lo scoop

Al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare un’altra bomba: una donna molto discussa in dolce attesa, il ritardo e poi il test

Non è possibile prendere respiro quest’anno al Grande Fratello Vip. Si rincorre una notizia dietro l’altra, senza avere la possibilità di commentare e discutere approfonditamente di una cosa che se ne accavalla subito un’altra.

Insomma un condensato di argomenti, tutti piccanti e molto decisi, che stanno coinvolgendo il pubblico a mille, forse come non mani fino ad ora. E visto che piace così tanto questa edizione il GF ha deciso di allungare fino a febbraio la permanenza della casa e la durata del gioco.

Nelle ultime ore arriva dalla casa un’altra bomba. Una possibile gravidanza al Grande Fratello Vip. Ne è convinta Dayane Mello che parlando con la diretta interessata dice “Secondo me lo sei”. Questa frase non è sfuggita ai più attenti che seguono sempre la diretta. Ma chi sarebbe la donna in dolce attesa? Una grande protagonista di questa edizione: Adua Del Vesco.

Grande Fratello Vip, c’è la richiesta del test di gravidanza

Una confidenza fra donne che non è sfuggita alle telecamere del Grande Fratello Vip. Adua del Vesco e Dayane Mello stanno parlando tra di loro e la brasiliana non usa mezzi termini nei confronti dell’attrice: “Secondo me sei incinta”.

L’ormai finta ex di Gabriel Garko e Massimiliano Morra che ha scoperchiato i meccanismi che si usavano nello spettacolo per avere successo con relazioni costruite a tavolino, avrebbe chiesto un test di gravidanza agli autori per via di un ritardo. Adua Del Vesco che ora è fidanzata con Giuliano Condorelli potrebbe essere rimasta incinta prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Dayane ipotizza subito la gravidanza e Tommaso Zorzi incalca: “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, ha ironizzato.

Il suo riferimento era alla scoperta della gravidanza di Paola Caruso durante la partecipazione a Pechino Express, quando proprio Tommaso Zorzi era tra i concorrenti. Dopo questa piccola chiacchierata Adua è stata chiamata in confessionale.

