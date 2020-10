L’Eredità, Flavio Insinna di stucco davanti alla nuova campionessa: il motivo

A L’Eredità la nuova campionessa Manuela ha lasciato il conduttore Flavio Insinna di stucco ammettendo di non essere esattamente capace a giocare

Nell’ultima puntata de L’Eredità c’è stato un divertente scambio di battute tra il conduttore Flavio Insinna e la nuova campionessa Manuela in occasione del gioco della ghigliottina. Come di consueto in attesa del verdetto le è stato chiesto come se la cavava da casa in questa fase. Spesso infatti i concorrenti, prima di approdare in trasmissione, si esercitano davanti al televisore e finiscono a partecipare perché particolarmente bravi a rispondere correttamente. Questa volta pero’ la risposta della campionessa ha lasciato di stucco Flavio che non si aspettava una reazione simile.

La campionessa de L’Eredità: “Non ho mai vinto da casa”

Alla domanda se si fosse mai esercitata da casa alla ghigliottina e come se la cavasse Manuela ha risposto: “Non ho mai indovinato una parola. Sono sincera, non posso dire come gli altri ‘a casa la indovino sempre’ perché non è così“. Quest’affermazione ha scatenato l’ilarità di Insinna che ridendo ha esclamato: “Ah, perfetto, perfetto“. E la campionessa non mentiva visto che anche in quest’occasione non è riuscita a indovinare la parola.

I cinque indizi erano: sguardo, partenza, tempo, tavolino e innamorato. Nel tentativo di vincere quasi 19mila euro, Manuela ha risposto con la parola “ultimo“. La risposta corretta era invece “perso“. Ovviamente il conduttore non ha perso occasione per prendere in giro bonariamente la concorrente, affermando: “Purtroppo siamo arrivati ultimi e abbiamo perso“.

Manuela non scherzava quindi, non è mai riuscita a vincere il gioco della ghigliottina e non ce l’ha fatta neanche questa volta. Una campionessa bizzarra che tuttavia è riuscita nell’impresa di arrivare fino all’ultima fase della trasmissione. Peccato che l’ultimo gradino per raggiungere la vittoria sembri essere insormontabile per lei.

