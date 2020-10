Alice Sabatini, occhi ipnotici con un primo piano mozzafiato – FOTO

L’ex Miss Italia 2015 Alice Sabatini si è mostrata sui social con un primo piano affascinante e sensuale per l’incredulità dei suoi fan

Capelli corti capelli corvini da sempre, occhi nocciola profondi e sempre poco trucco in viso. Parliamo di Alice Sabatini, modella, cestista italiana ma soprattutto vincitrice delle 76a edizione di Miss Italia nel 2015. La sua bellezza è fuori discussione, con il fisico longilineo e tonico, e i lineamenti perfetti del volto scolpito e solare.

La donna più bella d’Italia del 2015 ha anche un seguitissimo profilo Instagram, dove si rivela molto attiva e dove spesso si mostra in tutto il suo splendore.

Tra uno scatto a canestro e molte foto di lavoro, Alice non manca inoltre di fotografarsi in compagnia del suo amato fidanzato Gabriele Benetti, anche lui giocatore italiano di pallacanestro, nato a Vicenza nel 1995. Benetti ha esordito in Serie A nel 2014 con la Virtus Bologna, per poi passare alla Virtus Roma in A2.

Occhi profondi e sorriso sensuale, Alice Sabatini conquista i fan