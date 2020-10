Alice Basso, “questa attesa mi sta logorando”. La FOTO in ospedale con Brando

La bella influencer Alice Basso ha trascorso le ultime ore in ospedale insieme al figlio Brando per un gonfiore del piccolo al collo. Sembra però nulla di grave

Visualizza questo post su Instagram FORTE come l’aseo😂 Il denim vince sempre💓 Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso) in data: 22 Ott 2020 alle ore 6:10 PDT

Ore di angoscia quelle passate da ieri sera da Alice Basso. Ci fa sapere nelle sue stories che cosa è successo al primo figlio Brando: “No, non siamo ricoverati per il Covid. Siamo entrambi negativi dopo il tampone di ieri. Ma siamo qui, per capire. Giovedì sera ho notato un gonfiore tra orecchio e mandibola di Brando. E per la mia maledettissima ansia ho chiesto subito una visita dal pediatra. Esami del sangue ed ecografia. E da ieri è cominciato un incubo. Ci hanno ricoverato per capire cosa potrebbe essere, perché il quadro è molto vasto. In tutto ciò Brando sta benissimo. Non ha nulla. Ma io sto morendo dentro. Sento parole, leggo in internet.. E muoio dentro, lentamente. Spero finisca in fretta questo incubo”.

LEGGI ANCHE –> Andrea Damante parla di Giulia De Lellis: “Frequenta un mio amico”

È snervata per le lunghe ore di attesa in reparto: “Non dormo da 2 giorni. Nessuno può farci compagnia. Mi manca Morgan, mio marito, i miei genitori. Mi manca un abbraccio di incoraggiamento. Siamo io e Brando, io e lui una cosa sola, come siamo sempre stati. Sto fingendo e ce la sto facendo benissimo, rido e scherzo.. Ma questa attesa di sapere, questi esami per approfondire, mi stanno logorando..😔”

Alice Basso, la foto con Brando è tenerissima