Eva Henger, lato B in primo piano anche sotto la pioggia. Più bella di Mercedesz? – FOTO

Eva Henger infiamma i fan pubblicando foto sensuali sui social. Bellissima con lato B in primo piano mentre sorregge l’ombrello in questa giornata piovosa

La ex porno diva Eva Henger, classe 1972, continua ad essere la beniamina di moltissime generazioni anche per la sua partecipazione in diversi programmi televisivi come madrina e valletta. La splendida ungherese nativa di Győr ama mettere in mostra sui social le sue curve da infarto lasciando spesso i fan a bocca aperta.

Il suo primo milione di follower sulla pagina social la segue con dedizione e attende con trepidante attesa gli scatti che la showgirl condivide quasi quotidianamente.

Eva Henger come moltissime altre sue colleghe Influencer qui su Instagram, sta utilizzando la sua visibilità per sponsorizzare prodotti naturali legati alla cura della persona. Lei è ufficialmente la madrina di Jarima, linea di prodotti corpo e viso completamente naturali made in Caserta. Spesso quindi la vediamo intenta a spalmarsi creme viso e corpo per la gioia di tutti i fan più assidui sul suo profilo.

Lato B in bella mostra su Instagram per Eva Henger