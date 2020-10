Giulia De Lellis risponde ad Andrea Damante: “Io ho la coscienza pulita”. L’influencer ha visto l’intervista del suo ex a Verissimo e ha voluto rispondere ad un po’ di cose

Andrea Damante è stato ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin e ha parlato della fine della sua storia con Giulia De Lellis. I due sono tornati insieme poco prima che cominciasse la quarantena da coronavirus, hanno ricominciato la loro storia e Andrea pensava che questa sarebbe stata la volta buona, poi un fulmine a ciel sereno. Sono stati un mese a Forte dei Marmi a luglio, in una casa con un gruppo di amici e pare che proprio in questa occasione Giulia si sia presa una sbandata per un loro amico del gruppo, Carlo.

Giulia De Lellis risponde ad Andrea Damante dopo l’intervista: “Non faccio queste cose”

Andrea ha rivelato che durante quel periodo aveva la percezione che stesse succedendo qualcosa, infatti quando si allontanava da Forte dei Marmi per lavoro, faceva del suo meglio per tornare presto. Non ha accusato la sua ex di averlo tradito, ma ha fatto capire di aver avuto la percezione che stesse succedendo qualcosa. Sul suo profilo Instagram, Giulia ha detto la sua:

“Sì ragazzi ovviamente ho visto anche io quello che un po’ tutti abbiamo visto in questo momento in tv, perché sono appena salita in stanza. Non mi piace fare queste cose. L’unica cosa che mi sento di dirvi, con il cuore e con sincerità, è che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto”.

Cosa ha voluto dire Giulia? E replicherà a queste parole il suo ex?