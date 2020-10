Maria Grazia Cucinotta, décolleté esagerato in vista: che spettacolo – FOTO

Maria Grazia Cucinotta ha fatto impazzire tutti i suoi follower postando un meraviglioso scatto sui social con décolleté esagerato in bella vista.

Maria Grazia Cucinotta è un’attrice molto amata dagli italiani. La nativa di Messina conquistò popolarità in tutto il mondo grazie a Massimo Trosi: il napoletano la scelse nel celebre film ‘Il postino’. Nella sua splendida carriera ha collaborato con attori di fama mondiale e ha preso parte a pellicole memorabili come ‘Abbronzatissimi 2 -Un anno dopo’, ‘Ho solo fatto a pezzi mia moglie’ e ‘Il rito’. La 52enne è sempre una donna stupefacente ed è in splendida forma: poco fa la Cucinotta ha postato uno scatto da applausi sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia De Lellis risponde ad Andrea Damante: “Io ho la coscienza pulita”

L’incredibile scatto di Maria Grazia Cucinotta: décolleté da sogno