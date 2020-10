Covid-19, il Conte: “Vogliamo tenere sotto controllo la curva per scongiurare il lockdown”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sta tenendo una conferenza Stampa per spiegare le misure introdotte con il nuovo DPCM firmato questa notte.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato alla Nazione, in conferenza stampa, le nuove misure adottate con il Dpcm firmato nella notte. I nuovi provvedimenti più restrittivi per cercare di limare il contagio da Covid-19 entreranno in vigore da domani sino al prossimo 24 novembre. Tra queste, le più importanti riguardano la chiusura delle attività operanti nel settore della ristorazione alle ore 18, la didattica a distanza per gli istituti superiori e gli atenei, nonché la chiusura di palestre e piscine.

Covid-19, il premier Conte in conferenza stampa per spiegare le nuove misure introdotte con il nuovo Dpcm

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha parlato agli Italiani spiegando quali saranno le nuove misure di contenimento in vigore da domani, lunedì 26 ottobre, contenute nel un nuovo Dpcm firmato durante la notte. Introducendo i provvedimenti, il premier ha spiegato che l’intento del Governo è quello anche di tenere sotto controllo la curva per scongiurare un secondo lockdown generalizzato che metterebbe in ginocchio il Paese.

Nello specifico per quanto riguarda il settore della ristorazione l’orario di chiusura è stato fissato alle 18. In sostanza tali esercizi saranno aperti dalle ore 5 alle ore 1, con un numero di persone al tavolo sceso a 4. Dalle 18, inoltre, sarà vietato consumare vivande in luoghi aperti. Resta ferma la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 24 con assoluto divieto di consumazione nei pressi del locale o nelle sue adiacenze. A chiudere piscine e palestre, nonché centri benessere, centri sociali, culturali. Sospese gli spettacoli in cinema e teatri.

Relativamente alla scuola, le superiori dovranno modellare la propria organizzazione con didattica a distanza.

Nel nuovo Dpcm contenute anche raccomandazioni in merito agli spostamenti. Consigliati solo quelli necessari, esclusi i superflui. I cittadini sono invitati a non accogliere in casa soggetti che non siano con loro conviventi e compresi nel nucleo familiare.

