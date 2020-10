Francesco Oppini, interviene mamma Parietti: “Adesso mi intrometto io”. Alba ha scritto un lungo post riguardo quello che è accaduto questa notte nella casa del Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip questa notte è scoppiato il caos, quando Tommaso Zorzi ha deciso di mischiare i posti letto con un’estrazione. Quando Francesco è capitato con Dayane Mello, lui si è categoricamente rifiutato per paura di ferire la sua ragazza che sta fuori dalla casa. Qui sono nate tantissime polemiche, soprattutto dai fans della “coppia” che avrebbe voluto vederli dormire insieme. Dayane ci è rimasta molto male per le lamentele dell’amico e la questione ha fatto il giro del web. Alba Parietti, stavolta, ha deciso di intervenire.

Grande Fratello Vip, Alba Parietti interviene a favore di suo figlio: “Gioco perverso”

“Due risate stanotte me le sono fatte: Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso i finire a letto con Dayane e siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che mettevano in guardia Francesco dalle attenzioni di Dayane, dicendogli che doveva pensare a chi guardava fuori e soffriva per le sue troppe ossessive attenzioni, sono esattamente le stesse che ore lo trovano irrispettoso perché non accetta di dormire con lei” ha scritto Alba in un lungo post su Instagram. “”Secondo Guenda, Adua e Stefania, Francesco è irrispettoso perché con una battuta allegra e non offensiva si è sottratto con gentilezza e carineria all’ipotesi di mettere in imbarazzo per l’ennesima volta la sua ragazza”.

“Il sogno di ogni donna: avere un uomo che dice di no alle attenzioni della più bella del reame per amore e rispetto verso la fidanzata” ha continuato. “Questo è amore che tutti vorremmo, un uomo capace di mettere la propria vanità in secondo piano”.