Dayane Mello ha avuto rapporti con una donna? La risposta spiazza tutti. Al Grande Fratello Vip, ieri notte la modella ha sganciato una bomba riguardo le sue esperienze sessuali

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. Bellissima, sensuale, spiritosa, simpatica, solare, è entrata nella casa tre edizioni dopo quella in cui è entrato il padre di sua figlia, Stefano Sala. All’inizio di questa sua esperienza ci sono state tante polemiche, ancora ora escono fuori cose sul suo ruolo di madre e tante polemiche contro il suo ex che ha rilasciato un po’ di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Nonostante questo, Dayane continua la sua esperienza diventando più forte che mai e arrivando anche a vincere il televoto contro Elisabetta Gregoraci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Dayane Mello al Grande Fratello Vip: “Hai mai avuto rapporti con una donna?”

Dayane ieri sera è stata protagonista della serata insieme all’amico Tommaso Zorzi, che ha deciso di cambiare le postazioni dei letti con un’estrazione. Quando Dayane è stata sorteggiata con una donna, lei si è arrabbiata e ha detto: “Io non dormo con una donna, voglio dormire con un uomo e nella lavatrice”. Poi dopo un po’ ha ammesso che anche una donna le sarebbe andata bene. Curioso, Tommaso le ha chiesto: “Dayane, hai mai avuto rapporti con una donna?”. Lei ha sorriso, ha nascosto il viso tra le mani e non ha risposto. Tutti nella casa hanno fischiato dicendo: “Va be, dai, Dayane, lo hai fatto capire”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Alla fine è proprio con due donne che ha passato la notte, anche se hanno solamente dormito. Le fortunate sono state Adua e Guenda.