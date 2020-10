Elisabetta Gregoraci a letto con Petrelli viola le regole: il web chiede la squalifica. Stanotte al Grande Fratello Vip la conduttrice ha scritto messaggi in codice a Pierpaolo sulla mano

Elisabetta Gregoraci questa notte al Grande Fratello Vip ha infranto il regolamento del programma. Tutto è cominciato quando si è stesa a letto accanto a Pierpaolo Pretelli: l’ex velino la sta spudoratamente corteggiando da quando è entrata nella casa, ma lei è sempre stata sulle sue. Nelle ultime settimane è uscito fuori che sta frequentando qualcuno fuori dalla casa, ma lei non ha mai voluto confermare esplicitamente e Pierpaolo per questo ci stava molto male perché si sentiva preso in giro. Lei una volta lo ha abbracciato dicendo: “Non ti sto prendendo in giro, ma ci sono delle cose che non posso dirti”. E, questa notte, ci ha provato.

Elisabetta Gregoraci stanotte ha parlato in codice al Grande Fratello Vip: proteste sul web, ha infranto il regolamento

Ha cominciato a scriversi delle lettere sulla mano, sotto le coperte, e lui ci ha capito poco e pure il pubblico da casa. Quello che le persone hanno capito guardando la diretta di questa notte, è che Elisabetta ha un contratto prematrimoniale con Flavio Briatore che le impone di frequentare pubblicamente qualcuno fino a che non sono trascorsi tre anni dal loro divorzio. Pare che gli abbia detto questo e molto altro, ma i messaggi in codice erano davvero molto criptici ed è per questo che il web questa notte ha chiesto a gran voce la squalifica. Il regolamento del programma proibisce di scriversi messaggi in codice e di parlare senza microfono.

Tra l’altro Elisabetta è anche in nomination. Signorini prenderà i provvedimenti necessari?