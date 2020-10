Indiscrezione choc su Romina Power: “Ho deciso di lasciarlo per sempre”

Il ritorno in Puglia per Romina Power ha scosso il futuro dell’artista americana, immersa in un nuovo mondo che ha portato a decisioni estreme

La vita attorno alla figura di un noto personaggio del mondo dello spettacolo, Romina Power sta cambiando “pelle”. E’ bastata davvero una “scintilla” per riportare il cuore dell’artista americana nel “pozzo” della nostalgia.

Così Romina è ritornata nel suo amato “tacco” dello stivale, più propriamente riconosciuto come Puglia. In molti avevano associato il grande ritorno alle origini alla figura che più l’apparteneva: Al Bano Carrisi.

Ci chiediamo ancora tutt’oggi se Romina Power fosse spinta dal desiderio di rimettere le mani sull’amore trascorso e ritrovarsi presto tra le braccia di Al Bano. Oppure si tratta di un legame così forte alle radici, a cui la cantante non ha saputo resistere dallo stare più lontani?

Sta di fatto che il tour in Puglia è iniziato nei modi. Romina ha iniziato ad implementare nella “testa” dei cittadini il senso del buon vivere civile. Come? Attraverso campagne pubblicitarie in giro per le strade e i parchi pubblici, affinchè l’inquinamento urbano e ambientale non deturpassero le “bellezze” di una terra ricca di riserve della natura.

Romina Power, tutte le strade portano ad….Al Bano

Nonostante il ritorno alle origini pugliesi, Romina Power non ha nascosto proprio nulla ai suoi follower. Nel più recente passato aveva esaudito il desiderio del primogenito Yari, che le aveva chiesto di accompagnarlo alla ricerca di una donna che potesse fare al caso suo, per il nuovo progetto musicale.

Insomma nella testa di Yari “frulla” il sogno di cavalcare l’onda dei genitori e dunque mettersi alla ricerca di una figura femminile di riferimento per mettere in piedi un “duetto” dal futuro assicurato. Il viaggio d’ispezione termina la corsa nella casa di Thea Crudi, che si è detta affascinata dal progetto e soprattutto dall’aver incontrato un personaggio famoso come Romina Power.

Proprio la ragazza si dice sia stata determinante per la cantante americana, per la scelta di intraprendere una nuova vita. L’indiscrezione che gira sul conto di Romina Power porta la firma di un “credo” religioso. Si dice che Thea abbia trasferito a Romina il “culto del buddismo”, tanto da diventare il tema principale del suo nuovo testo autobiografico.

Chissà se il “rifugio” in questo nuovo mondo sia stato frutto delle tante peripezie e disavventure di vita che hanno segnato in negativo il cammino di vita della Power? Solo il tempo ce lo dirà , ma nel frattempo l’ex moglie di Al Bano ha preso una decisione che non tutti si aspettavano: “Lo lascerò per sempre”

Il riferimento ad un provvedimento forse un pò troppo affrettato è al canto, che finora l’ha resa uno dei personaggi pubblici più famosi e amati d’Italia. Intanto, in occasione del nuovo anno e dunque di un nuovo Festival della Canzone Italiana, Romina e Al Bano stanno pensando di incidere un “pezzo”. Altro indizio di riavvicinamento tra i due? Come la prenderà la Lecciso?

