Belen Rodriguez. L’ex agente di spettacolo Lele Mora si lascia andare a commenti maschilisti e volgari all’indirizzo della showgirl argentina

Far parte del mondo dello spettacolo significa, per forza di cose, accettare dei compromessi. Fama e successo spesso sono correlati ad incursioni continue, spesso non volute, riguardo la propria vita privata.

Il desiderio di gossip, dello scoop dell’ultima ora, a volte viene prima del rispetto verso privacy e riservatezza di determinati personaggi. E’ un duro prezzo da pagare.

Visualizza questo post su Instagram 💘 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 22 Ott 2019 alle ore 10:51 PDT

Ne sanno qualcosa Belen Rodriguez e l’ (ex) marito, il ballerino Stefano De Martino. La loro storia è stata sui rotocalchi fin dall’inizio. Lei impegnata con il re dei paparazzi, il chiacchieratissimo Fabrizio Corona. Lui faceva coppia fissa con la cantante Emma Marrone, reduce all’epoca della vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi. Fu proprio questo programma che divenne il palcoscenico dove è fiorita la storia d’amore tra Belen e Stefano.

Chiuse le precedenti relazioni, hanno intrecciato i loro destini tra grandi passioni, litigi, riavvicinamenti, la nascita di un figlio (il piccolo Santiago) e nuovi distacchi. Il capitolo conclusivo sembra essersi svelato durante la scorsa estate quando è stata messa la parola fine sul loro rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia De Lellis risponde ad Andrea Damante: “Io ho la coscienza pulita”

Belen Rodriguez. I commenti inopportuni di Lele Mora

Visualizza questo post su Instagram

A Stefano sono stati attribuiti vari flirt, rivelatisi delle bufale, come quello con Alessia Marcuzzi. Belen ha trovato consolazione tra le braccia dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi e successivamente con Antonino Spinalbanese, famoso hair stylist, con il quale le cose sembrano procedere per il meglio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Antonella Clerici e la passione di fuoco con il padre di sua figlia, i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Qualche vecchia ospitata #tbt #news #tv Un post condiviso da Lele Mora (@lelemora_official) in data: 21 Set 2020 alle ore 10:08 PDT

Si è fatto avanti a commentare la vicenda Lele Mora, ex agente delle star dello spettacolo, che se n’è uscito con delle frasi raccapriccianti, maschiliste e volgari. La prima riguarda il presunto tradimento di Belen che sarebbe arrivato prima (a suo dire) dell’adulterio di De Martino: “Nel paradiso terrestre c’erano Adamo ed Eva. Eva ha mangiato la mela e (…) E così sarà stata Belen”. Sembra un attacco implicito non solo alla diretta interessata ma a tutte le donne. Poi ha messo bocca sulle abitudini sessuali della showgirl argentina, facendosi carico di faccende che non lo riguardano: “Si vede che ha bisogno di quella cosa che si allunga e si accorcia che sia di De Martino o di qualcun altro, va bene così. L’importante è avere il risultato”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter