Valentina Vignali è una donna bellissima: il selfie in auto ti fa innamorare – FOTO

Valentina Vignali incanta il web con una foto semplice ma d’impatto. A lei basta poco per piacersi e piacere ai suoi followers

Valentina Vignali la sentiamo nominare sempre più spesso. La giocatrice di pallacanestro, diventata anche modella e personaggio televisivo, non smette di far parlare di sé e per tante ragioni. Con la sua partecipazione al Grande Fratello 16 su Canale 5 e poi diverse volte tra Pomeriggio Cinque e Avanti un altro, è arrivata in modo assoluto anche al grande pubblico.

Non solo sport, moda e sponsorizzazioni nella sua vita ma anche notizie che l’hanno portata al centro del gossip. Prima la querelle con Giorgia Crivello, attuale compagna di Stefano Laudoni, ex della Vignali, nella quale se ne sono dette di tutti i colori tra frecciatine e rimandi virtuali. Poi lo “scandalo” di questa estate con le foto rubate scattate di nascosto dallo skipper della barca che aveva noleggiato. Foto con “dettagli di parti intime” che hanno fatto il giro del web e che l’hanno messa non poco in difficoltà.

Ma nonostante queste note negative la bella Valentina trova sempre il modo di sorridere e di affrontare tutto con positività. Oggi una bella foto domenicale. Quale? Per vederla vai su successivo.

LEGGI ANCHE –> Laura D’Amore, “nice sunday” con una scollatura da capogiro – FOTO

Valentina Vignali e la foto domenicale, autentica