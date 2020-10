Laura D’Amore, “nice sunday” con una scollatura da capogiro – FOTO

Laura D’Amore con maglioncino e jeans ma siccome c’è il sole una bella scollatura è d’obbligo. Fans in visibilio

Laura D’Amore non si arresta sul web e continua a far crescere il suo seguito social. Un condensato di bellezza, fascino e cultura che l’ha portata ad essere a tutti gli effetti un’influencer tra le più seguite. Oltre 700 mila followers adorano il suo profilo dal quale non smette di far girare la testa agli utenti del web.

Laura è assistente di volo da 13 anni, hostess per Alitalia e da due è diventata protagonista indiscussa dei social network. Un cammino iniziato quasi per gioco così come lei stessa ha ammesso. “Ho visto che le mie fotografie hanno guadagnato da subito tantissimi like – ha ammesso in una intervista a Il Messaggero – così ho deciso di darle una caratterizzazione più professionale pubblicando immagini in divisa, a bordo dell’aereo, raccontando un mestiere che ti fa sognare e mettendo in primo piano la passione per la moda”.

Ecco spiegato il segreto del suo successo, nato un po’ per caso ed alimentato con tanta passione e dedizione, facendo tutto da sola come ha spiegato Laura nella prima puntata di Non è l’Arena.

Laura D’Amore, il suo decolletè esplode e il web impazza

Non si ferma Laura D’Amore nella sua scalata dei social. L’assistente di volo continua a sfornare foto da capogiro e gli utenti non resistono nell’apprezzare con like, commenti e apprezzamenti facendo così crescere giorno dopo giorno il suo profilo Instagram.

Lei che è una grande appassionata di moda non sbaglia un colpo con i suoi outfit curati nei minimi dettagli, sempre elegante, ricca di glamour e charme e senza mai strafare. I suoi look tra quotidianità e momenti di lavoro intrigano e piacciono moltissimo. Vestitini sexy, bikini da urlo e ora che il freddo è arrivato look autunnali ma sempre particolari e che mettono in risalto le sue forme.

Le due foto pubblicate oggi sono da capogiro. Outfit molto semplice con maglioncino e jeans ma siccome c’è il sole una bella scollatura è d’obbligo. E Laura la sfoggia con grande disinvoltura con un vedo non vedo niente male. Fans in visibilio e una cascata di commenti e like.

