Beautiful, anticipazioni puntata 27 ottobre: una situazione disperata

Beautiful, anticipazioni 27 ottobre: Thomas è precipitato giù da una scogliera. La corsa all’ospedale è disperata. Si teme per la sua vita.

Il dramma non ha mai fine a Beautiful. Dopo che Douglas ha rivelato a tutti la verità sull’identità di Beth, Thomas è ormai fuori controllo. Prima ha minacciato di picchiare suo figlio, poi è riuscito ad estorcergli informazioni su Hope. La sua (quasi) ex moglie si era recata alla casa sulla scogliera per recuperare alcuni effetti appartenuti a Beth. L’arrivo di Thomas l’ha fatto quasi prendere un colpo al cuore. Terrorizzata da cosa il ragazzo avrebbe potuto farle, Hope è scappata, ma Thomas è riuscito a a bloccarla per un braccio e i due si sono ritrovati a litigare sul ciglio della scogliera. Proprio in quel momento è arrivata Brooke ed il tizio è finito in tragedia.

Beautiful, anticipazioni 27 ottobre: Ridge è furioso

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Nel tentativo di proteggere sua figlia, Brooke lo ha infatti spinto per sbaglio giù dalla scogliera. Le due Logan sono desolate, mentre Ridge è furioso. Lo stilista accusa la moglie di aver volutamente spinto suo figlio giù dl dirupo per liberarsi di lui una volta per tutte. Appena poche ore prima, infatti, la donna si era detta molto preoccupata per la stabilità mentale del ragazzo.

Sempre dalle puntate americane scopriamo che Bill Spencer è tornato a tutti gli effetti nella soap. Il ricco magnate conversa con i figli, dicendosi sconvolto dalla notizia dello scambio di culle. Mentre Wyatt è distrutto per ciò che ha fatto Flo, Liam e Bill ringraziano Justin per aver tempestivamente preparato le carte del divorzio di Hope.

