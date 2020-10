Cartelle esattoriali: chi salta 10 rate decade dalla dilazione

Cartelle esattoriali: in caso di mancato pagamento di 10 rate si decade dalla dilazione. Tuttavia, in base alle faq dell’Ader, entro il 31 gennaio 2020 è possibile presentare un nuovo piano di dilazione dei pagamenti.

E’ prorogata fino alla fine dell’anno la sospensione dei pagamenti in base al D.L. n. 129/2020. In particolare, la proroga riguarda le cartelle per le quali i 60 giorni dalla notifica scadono nel periodo di moratoria.

Gli importi non versati dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro la fine di gennaio 2021.

Tuttavia, in base alle Faq dell’agenzia Entrate riscossione che sono appena state aggiornate, chi ha ricevuto una cartella di pagamento a ridosso della data dell’8 marzo può presentare entro il 31 gennaio 2021 una domanda di dilazione.

Qualora la domanda di dilazione (cioè la rateizzazione) venga accolta, il debitore dovrà rispettare le scadenze delle singole rate, che sostituiscono la “scadenza unica” del 31 gennaio 2020.

Inoltre, in base all’articolo 68 del Decreto Legge n. 18/2020, così come modificato dal decreto di ottobre, tutte le dilazioni non scadute all’8 marzo scorso e quelle richieste entro fine anno vengono meno (decadono) in caso di mancato pagamento di 10 rate (in luogo delle 5 precedentemente previste).

A partire dalle domande trasmesse dall’anno prossimo, il limite ritorna alle cinque rate non pagate.

Perchè è consigliabile pagare alcune rate della dilazione accordata

In realtà è comunque consigliabile il pagamento di almeno alcune rate in quanto nel caso in cui il contribuente ometta il pagamento di tutte le rate previste dalla dilazione venendo meno all’intero debito maturato, il piano di rientro decadrebbe irrimediabilmente.

Per evitare ciò è necessario e sufficiente pagare almeno alcune delle rate previste dalla dilazione.

In tal modo, a gennaio 2021 il debitore potrà proseguire i pagamenti mensili della rateazione originaria.

