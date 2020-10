Bimbo autistico lasciato vagare per strada: il provvedimento verso i genitori

Un bambino autistico, di soli due anni, è stato trovato mentre vagava nudo per strada, completamente solo: denunciati i genitori

Proprio quest’oggi, nella località di Wichita Falls (Texas), un bambino autistico di appena due anni è stato visto vagare da solo per la città: sporco e completamente nudo, il piccolo è stato ritrovato dai vicini di casa. Quest’ultimi, dopo averlo condotto nella loro abitazione, hanno allertato le autorità competenti.

La polizia, valutando quanto accaduto, ha deciso di denunciare i genitori.

Bimbo autistico solo in strada: denunciati i genitori

Un’assurda vicenda si è verificata quest’oggi nella cittadina di Wichita Falls, nel Texas. Un bambino di appena due anni, affetto da autismo, è stato trovato mentre girovagava per la città, nudo e completamente solo. Nessuna traccia dei genitori, che sembravano dissolti nel nulla.

A denunciare il tutto sono stati i vicini di casa, i quali, non riuscendo a rintracciare i genitori del piccolo, lo hanno condotto nel loro appartamento. Dopo averlo trovato nudo e sporco, hanno denunciato le autorità competenti, precisando di non esser riusciti a contattare nessun famigliare.

All’arrivo della polizia, i due genitori, Molly Neal e David Estrada, erano proprio accanto al piccolo. I due si sono discolpati dicendo di aver perso le tracce di loro figlio, e che, una volta notata la sua scomparsa, si erano messi subito a cercarlo. Una versione che, evidentemente, non ha convinto gli agenti, i quali si sono trovati costretti ad intervenire.

Per Molly e David è scattata la denuncia, e quanto pare non si tratta di un caso isolato: i due, infatti, avevano precedenti per spaccio di droga. Da un po’ di tempo, la loro situazione famigliare era sorvegliata dai servizi sociali. L’accusa è di “abbandono e messa in pericolo di un bambino sotto i 14 anni“. Spesso, infatti, era stata evidenziata la situazione di abbandono in cui il piccolo viveva: i genitori, come riferito dalle testimonianze, non badavano affatto a lui.

