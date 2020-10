Gf Vip: 6 concorrenti in nomination, ma è tutta una farsa

Nella puntata odierna del Gf Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di trarre un tranello ai 6 concorrenti in nomination: nessun televoto verrà chiuso

Visualizza questo post su Instagram Chi volete salvare? #GFVIP #grandefratello #grandefratello #gf Un post condiviso da Grande fratello VIP (@gf_vip_2020) in data: 25 Ott 2020 alle ore 4:04 PDT

Anche nella puntata di questa sera, il Gf Vip non vedrà nessun concorrente uscire dalla trasmissione. I sei Vip in nomination sono Elisabetta, Maria Teresa, Francesco, Stefania, Guenda e Pierpaolo. Tuttavia, la diretta si è aperta proprio con l’annuncio inaspettato di Alfonso Signorini: “Non ci sarà alcuna eliminazione“.

Il televoto, che i 6 nominati credono ormai chiuso, in realtà si protrarrà fino a venerdì.

LEGGI ANCHE> Elisabetta Gregoracci, stacco di coscia e gonna corta, pronta per una nuova nomination al Gf FOTO

Finta eliminazione: l’annuncio di Signorini

La diretta di questo lunedì sera si è aperta con una vera e propria beffa nei confronti dei 6 concorrenti in nomination. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti esordito annunciando una decisione mai presa nel corso di questa edizione: il televoto si protrarrà per ben due puntate, affinché il pubblico abbia la possibilità di votare per un’intera settimana.

Ma i Vip in nomination, ovviamente, non sanno nulla di ciò.

Che la strategia utilizzata dagli autori sia un modo per rimescolare le carte in tavola? D’altronde, qualsiasi concorrente fosse uscito questa sera, avrebbe comunque rappresentato una grande perdita all’interno della Casa. Forse, dunque, si è trattato di uno stratagemma adottato dagli autori per sconvolgere le dinamiche del gioco.

Nel frattempo, l’ingresso di 3 nuovi Vip all’interno della Casa è stato stoppato a seguito di un presunto caso di positività al Covid. Il conduttore, aprendo la puntata, ha annunciato infatti che, poche ore prima della diretta, gli autori sono venuti a conoscenza di un sospetto caso Covid tra coloro che sarebbero dovuti entrare.

Signorini, come da protocollo, ha dichiarato che, finché non arriveranno gli approfondimenti medici, nessun ingresso sarà quindi permesso.

LEGGI ANCHE> GF Vip, Patrizia De Blanck scaglia una bottiglia contro Tommaso Zorzi: il web chiede provvedimenti

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.