Alessia Marcuzzi, tutta classe ed eleganza | Outfit da capogiro – FOTO

Alessia Marcuzzi nelle scorse settimane è stata contagiata dal Covid. Si è trattato di momenti non facile per la famosa conduttrice Mediaset. La donna, come altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo, ha dovuto fare i conti con il virus che si è diffuso in tutto il mondo.

Ora per fortuna tutto questo sembra essere alle spalle. La presentatrice ha contratto una lieve positività al Coronavirus. La situazione l’ha spiegata lei stessa in un post su Instagram una volta avuta chiarezza sul proprio stato di salute. “Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!!“, ha annunciato.

Quindi Alessia ha proseguito. “Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico – ha sottolineato –, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito“.

Alessia Marcuzzi, look perfetto per la conduttrice de Le Iene

Insomma, si è tutto concluso per il meglio per la conduttrice de Le Iene. Quest’ultima, due ore fa, ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di un post, in cui la donna appare in tutta la sua classe ed eleganza.

Un outfit impeccabile, quello della presentatrice, abbinato perfettamente nei minimi dettagli, dagli stivali fino alla stessa mascherina. Un look che ha ricevuto i complimenti dei suoi numerosissimi fan che hanno riempito il contenuto social di ‘like‘ (più di 19mila) e commenti di apprezzamento (poco meno di 100) nel giro di 2 ore.

