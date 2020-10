WhatsApp, come inviare messaggi a contatti non registrati in rubrica

WhatsApp consente di inviare messaggi a contatti non registrati nella rubrica del nostro smartphone: vediamo come fare

WhatsApp ha un limite ben noto, vale a dire la necessità di registrare i contatti in rubrica prima di poter inviare loro messaggi. Stiamo parlando di un ostacolo facilmente superabile, ma che può far perdere del tempo prezioso. Tuttavia esiste un modo per poter inviare messaggi WhatsApp a contatti non registrati in rubrica. Adesso vi spieghiamo come fare.

Per riuscire in questa operazione è sufficiente aprire il browser che abbiamo sul nostro smartphone o computer e scrivere un URL. Basterà digitare nella maniera corretta un indirizzo all’interno della barra di ricerca del browser. Chiaramente stiamo parlando di un metodo totalmente lecito e messo a punto dalla stessa WhatsApp.

WhatsApp, come inviare messaggi a numeri non in rubrica