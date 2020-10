Amazon. Black Friday in anticipo: le migliori offerte da non perdere

Amazon Black Friday. Il colosso dello shopping online anticipa di un mese le offerte che di solito si possono trovare solo a fine novembre

Per Black Friday s’intende quel giorno speciale per tutti gli shopping addicted in cui possono sbizzarrirsi senza troppi sensi di colpa. E’ un appuntamento che cade generalmente il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento, celebrato negli Stati Uniti d’America, che invece si svolge il quarto giovedì di novembre. Si avviano le spese natalizie con occasioni super scontate.

Anche da noi ha preso piede ormai questa consuetudine, non solo per i negozi fisici ma anche nel mercato online. Non può certo esimersi il colosso delle vendite su internet, Amazon, azienda con sede a Seattle.

Il sito aveva già dato un incentivo alle compere lanciando nelle settimane scorse il Prime Day, riservato però ai clienti che hanno sottoscritto e pagato l’abbonamento ad Amazon Prime. Adesso ce n’è un po’ per tutti. Dal 26 ottobre al 19 novembre date un’occhiata al sito e scegliete i prodotti che vi allettano di più; sono divisi per categorie (elettronica, casa e cucina, giocattoli, cura della persona, moda, fai da te, ecc.) e disponibili a seconda della capacità di spesa. Interessanti sono le offerte lampo (acquistabili per un periodo di tempo limitato) e le occasioni a meno di 20€.

Il catalogo è interamente disponibile QUI.

Le promozioni anticiperanno quelle del vero e proprio Black Friday che quest’anno sarà il 27 novembre. Gli articoli possono essere comprati tramite il sito Amazon, oppure sull’app relativa e tramite il dispositivo Echo Dot (Alexa). Saranno spediti fino al 31 dicembre 2020 e la merce potrà essere restituita fino al 31 gennaio 2021.

