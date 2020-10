Pazzesca Claudia Ruggeri. La showgirl ha dalla sua una bellezza prorompente che fa ammattire i followers, ed è il solito tripudio su Instagram

È una maestra di sensualità, Claudia Ruggeri. Lei lo sa, eppure si definisce una “eterna ragazzina”. La 37enne showgirl, che ha acquisito una notevole popolarità nelle diverse edizioni di ‘Ciao Darwin’ alle quali ha preso parte, fa ogni volta sfoggio di eleganza e di femminilità.

Sul suo profilo Instagram c’è una pletora di scatti nei quali lei si mostra al massimo possibile dello splendore che può irradiare. Come se fosse la più preziosa delle collezioni, questa raccolta di immagini ci mostra una Claudia che mostra il suo incantevole sorriso e non solo. Non manca anche qualche capatina da parte di una scollatura malandrina, oppure lo sfoderare un paio di gambe che anche le ventenni possono solo sognare. Ma lasciamo che siano le immagini a parlare nella prossima pagina.