È strepitosamente bella ed affascinante, ma Jolanda De Rienzo sa essere molto di più. La giornalista sportiva infatti incanta anche con la mente.

Il panorama delle bellissime tra le giornaliste sportive in Italia è bello folto. E tra le varie Diletta Leotta, Giorgia Rossi e seguito svetta anche lei, Jolanda De Rienzo. La napoletana classe 1987 svetta davvero per avvenenza, con una bellezza che punta tutto sulla perfezione delle sue curve e su un paio di gambe perfette come un rettilineo.

Ma lei però ha dato più volte dimostrazione di avere anche cervello. Ed anzi, è la caratteristica principale ed il comun denominatore che contraddistingue ogni suo post pubblicato sui social. Il profilo Instagram di Jolanda è pieno zeppo di scatti di lei in pose più che sensuali. Ma ad ogni scatto lei accompagna sempre un pensiero profondo. Bellissima ed anche sapiente, con una grande forza immaginativa e capace di ispirare riflessioni profondi. La De Rienzo è un vero spettacolo che non potete perdervi.