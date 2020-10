Giulia De Lellis, scollatura mozzafiato: lato A in primo piano e gambe da urlo – Foto

Giulia De Lellis, che look da sballo: giacca con scollatura sbarazzina che esalta il lato B, pantaloni neri aderenti e stivali bianchi, foto.

Giulia De Lellis ne ha fatta di strada da quando, giovanissima, approdò nello studio di Uomini e Donne mostrando un carattere forte, deciso e peperino. Nello studio del programma di Maria De Filippi trovò non solo l’amore di Andrea Damante, oggi nuovamente finito dopo un ritorno di fiamma, ma anche la popolarità e l’affetto del pubblico che, in questi anni, non è mai mancato permettendole di diventare una delle influencer più seguite con 4,9 milioni di followers.

su Instagram, così, la De Lellis pubblica le foto dei suoi outftit e quello che vedete qui in alto è stato particolarmente apprezzato dai fans. Giacca con una scollatura sbarazzina sul decolletè, pantaloni neri e aderenti che esaltano le gambe perfette e stivali bianchi per Giulia che si lascia immortalare in una serie di foto scattate per caso prima di un appuntamento di lavoro.

“Eravamo stranamente in anticipo così mi sono fatta scattare una fotina. Look del giorno, vi piace ?! Io ho un debole per lo stivale alto..”, ha scritto l’influencer svelando la propria passione per gli stivali alti.



Giulia De Lellis sul set con la sorella Veronica: “Che ve lo dico a fare?”

Legatissima alla famiglia, Giulia De Lellis, dopo essere rimasta in slip, ha condiviso l’esperienza del set con la sorella Veronica a cui sarà per sempre grata per averla resa zia di due bellissime nipotine di cui è perdutamente innamorata e con cui trascorre tutto il suo tempo libero.

Nel frattempo, il gossip sulla vita privata dell’influencer non si placa. Chiusa definitivamente la storia con Andrea Damante con cui aveva provato a rimettere insieme i cocci dopo la prima rottura, pare che abbia ritrovato nuovamente l’amore accanto a Carlo Gussalli Beretta. Sarà vero?

