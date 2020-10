Giulia Valentina, lo sfogo sui social: “Passo le mie giornate tra illusioni e delusioni”

Dopo la foto in cui ci spiega come realizzare la foto perfetta da postare sui social, Giulia Valentina si sfoga su Instagram riguardo la ricerca della nuova casa

Laureata nel 2015, l’influencer Giulia Valentina ha un profilo Instagram popolarissimo: 848mila i suoi follower che la seguono quotidianamente sul suo profilo.

L’abbiamo lasciata qualche giorno fa in cappotto lungo cammello e stivali pitonati al Palazzo Reale di Milano per la mostra su Margaret Bourke-White e ora ci delizia con un tutorial su come postare la foto perfetta sui nostri profili social.

“One Step Tutorial su come venire bene in tutte le foto. Step 1: pubblica solo le foto in cui vieni bene. #OneStepTutorial” scrive a margine di una doppia foto che la vede prima in posa raggiante seduta di lato ad uno specchio che la ritrae bellissima con i capelli sciolti e un vestito nero glitterato, mentre la seconda è con gli occhi chiusi e una smorfia evidente di chi è catturata in un momento sbagliato dalla macchina fotografica. Brava Giulia che si fa vedere e apprezzare dai suoi fan anche nei momenti meno instagrammabili. 62mila like per lei.

Giulia Valentina, “Non posso passare le mie giornate così!”