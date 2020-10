Grande Fratello Vip, lite furiosa a pranzo: “Tu non sei nessuno per dirmi cosa devo fare”. Patrizia De Blanck ha aggredito verbalmente Enock per averle fatto uno scherzo divertente

Continua la furia di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. Dopo aver aggredito verbalmente Tommaso Zorzi ieri sera, dicendogli di spararsi e istigandolo più volte al suicidio, i fans del programma hanno cominciato a chiedere a gran voce una squalifica perché non è la prima volta che la Contessa dice cose come queste, per non parlare delle esternazioni omofobe, razziste e sessiste che ha fatto nelle ultime settimane che ha passato nel programma. Oggi, dopo pranzo, ha sbottato di nuovo e stavolta la vittima è stata Enock.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck aggredisce Enock: “Come ti permetti? Tu sei il mio vassallo e basta”

Tutto è cominciato quando Enock ha deciso di fare uno scherzo alla Contessa dopo pranzo. Quando tutti erano seduti a mangiare il gelato, glielo ha nascosto e le ha detto che non poteva mangiarlo perché le faceva male. Uno scherzo divertente terminato in un modo orribile: Patrizia si è arrabbiata, lo ha mandato a quel paese e lo ha aggredito. “Tu non sei nessuno per dirmi cosa devo fare. Non sei il mio governante, sei il mio vassallo, servi solo ad aiutarmi a camminare il pomeriggio, basta. Da oggi in poi io non ti parlo più”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip, incidente nella notte: lacrime e paura in casa

A tavola sono rimasti tutti sconvolti dalla reazione di Patrizia e hanno cercato di calmarla, o almeno di smorzare la tensione. I ragazzi hanno cercato di prenderla sul ridere, ma il web non ci sta più: tutti vogliono la squalifica perché ogni giorno che passa diventa sempre più aggressiva con i concorrenti.