Laura Torrisi, bella ma con lo sguardo triste: “È dura sorridere”

Laura Torrisi fa impazzire tutti con l’ultimo scatto: sembra una bambola. L’attrice diventa sempre più bella con il tempo che passa e la FOTO n’è la prova

Chi non ama Laura Torrisi? Sempre bellissima e meravigliosa, l’attrice ha fatto impazzire milioni di italiani entrando nelle loro case con dei film che sono rimasti indelebili nel tempo. La sua storia con Leonardo Pieraccioni ha fatto sognare e il suo modo di rimettersi in carreggiata da sola è stato un grande esempio per molte donne che come lei hanno affrontato la fine di un amore. Anche sui social è molto amata ma soprattutto tanto attiva, ha più di un milione di fans che la segue assiduamente ogni giorno. L’ultimo post in particolare ha ricevuto tantissimi likes e commenti.

Laura Torrisi fa impazzire tutti con l’ultimo scatto: “Oggi va così, passerà”

“Scomposta. Rimanere saldi nel cuore è difficile in questi giorni. Ogni tanto anche non dover sorridere a tutti i costi e far finta che vada tutto bene, è liberatorio. Oggi va così. Passerà”. Il post ha ricevuto tantissimi likes e commenti da parte dei suoi fans che seguono sempre quello che scrive e i suoi pensieri più profondi. “Ciao Laura, volevo soltanto dirti che ti capisco. A volte la cosa migliore da fare è prendersi del tempo, anche piangere fa bene, non soltanto sorridere. Tirare fuori tutto non può che essere liberatorio. Non sorridere se non ti va, fallo soltanto quando sei pronta”.

“Ti capisco, anche io in questi giorni sono nella tua stessa situazione” ha scritto un altro fan. “Ogni volta mi convinco che va tutto bene e poi crollo. L’importante è riuscire a rialzarsi sempre, ogni volta, perché crollare non fa male ma tornare a stare bene è fondamentale”.