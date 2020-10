Michela Persico lascia l’Italia con il bambino, saluta con un post-FOTO

La Persico è partita con il bimbo per andare in Francia, dopo tanti anni lascia la sua amata Torino

La giornalista sportiva e fidanzato del calciatore Daniele Rugani, ha lasciato la sua città d’adozione, Torino per trasferirsi in Francia con il bambino di appena un mese. I due hanno raggiunto Rugani che per questa stagione calcistica non vestirà la maglia bianco nera, ma indosserà i colori di una squadra francese, la Stade Rannais. Necessario quindi il trasferimento del calciatore a Rennais e ovviamente Michela ha seguito il suo compagno in questa nuova avventura, insieme al figlio appena nato.

Il saluto di Michela Persico prima di partire per Rennais

La conduttrice condivide su Instagram una foto sua mentre tiene fra le braccia ill suo piccolo Tommaso, nato appena un mese fa. Nella foto Michela guarda il bimbo con amore, è consapevole che dovranno affrontare un lungo viaggio in macchina, 12 ore per raggiungere il papà. La Persico rivela che ha scelto di partire in macchina per essere più tranquilla lei e il bimbo, magari se si deve fermare per farlo mangiare o cambiarlo è più serena.

Inoltre il bimbo è talmente piccolo che non è nemmeno tanto consigliato che prenda una aereo. Nella didascalia sotto alla foto la Persico scrive:” Quasi pronti per partire piccolo mio..il tuo primo viaggetto e ad un solo mesetto di vita. 12 ore di macchina ci attedono, un giorno che sarà e resterà indimenticabile…Stiamo per arrivare papà”. La giornalista ha rivelato nei giorni precedenti alla partenza, che le mancherà molto vivere a Torino ma che non si preoccupa perché a Maggio torneranno tutti e tre.

Rassicura anche sulla posizione di Rugani che ha ancora un contratto con la Juventus fino al 2024, questo è dunque solo un prestito e tutto può ancora succedere, come ha spiegato Michela. In ogni caso si dicono entrambi entusiasti per questa nuova avventura, anche se i cambiamenti sono notevoli, neo genitori e in un nuovo paese tutti soli senza le famiglie.

