X Factor, la categoria Over di Mika: chi è Eda Marì

Ha 25 anni e si descrive come uno spirito libero, privo di inibizioni. Chi è Eda Marì, la nuova promessa di X Factor Italia.

La prima puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla vita e sul percorso musicale dei 9 aspiranti cantanti e dei 3 promettenti gruppi selezionati dai giudici del programma.

X Factor, chi è Eda Marì: uno spirito libero

Edda Maria Sessa (in arte Eda Marì) è stata definita da Mika un “vero e proprio talento“. Dopo aver conquistato i Bootcamp con un suo inedito, la giovane cantante ha rubato il cuore dell’esigente giudice libanese grazie ad un’emozionante cover di La musica non c’è di Coez.

Di lei sappiamo che è originaria di San Lucido, in Calabria, ed è molto legata alla sua terra d’origine. Il suo nome d’arte non è molto diverso dal suo vero nome ed ha quel tocco di “calabrese” che la caratterizza da sempre. Edda parla di se stessa come di uno spirito libero, che ha sempre voglia di far festa. “Edda ha avuto delle gabbie – dice – ed è per questo che nasce Eda Marì”.

Sempre parlando di sé, la giovane cantante calabrese svela di essere alla continua ricerca di serenità. Il suo obiettivo è quello di tenere lontane le influenze negative.

