Chi era Gemma Parison, tutto sulla mamma di Silvia Toffanin. Grave lutto per la conduttrice: la sua mamma è scomparsa tragicamente dopo una lunga malattia

Silvia Toffanin ha subito un gravissimo lutto: la sua amata mamma Gemma Parison è morta. Una malattia lunga e asfissiante che non le ha dato tregua fino all’ultimo. In questo momento Silvia è circondata dall’affetto dei suoi cari e della sua famiglia, che l’aiuteranno a superare questo lutto così atroce. Gemma era una madre premurosa e non ha mai approfittato dei riflettori della figlia per apparire, è sempre stata in disparte a guardare i successi della sua Silvia con orgoglio senza mai intromettersi o provare a rubarle la scena.

Gemma Parison combatteva oramai da tempo con il morbo di Parkinson, un male terribile che l’ha torturata fino all’ultimo. È stata una madre amorevole e presente, fin quando ha potuto. Ha inculcato alle sue figlie tantissime valori che porteranno con loro per il resto delle loro vite. Ad aiutare Silvia in questo momento così difficile ci sono i suoi cari e il suo compagno Pier Silvio Berlusconi, che è al suo fianco da vent’anni e che lo sarà a maggior ragione ora per aiutarla a riprendersi da questo grave lutto. Tantissimi messaggi di cordoglio sui social per la conduttrice di Verissimo e per la sua famiglia, soprattutto sui social.

“La morte è qualcosa che ti lascia un vuoto incolmabile dentro, senti la terra mancarti sotto ai piedi, ma tutto quello che ti ha dato farà sì che un giorno, pensando a lei, sorriderai”.