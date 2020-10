La bellissima Elenoire Casalegno fa strage di cuori con una posa sensuale che fa palpitare tantissimi tra i suoi numerosi followers.

Visualizza questo post su Instagram Ombre su di noi… #elenoire #casalegno #truthorlie #? Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:29 PDT

Ancora oggi in tanti desiderano un ritorno di Elenoire Casalegno in televisione. La savonese ha preso parte a diversi programmi nel corso degli anni. C’è anche chi la ricorda a ‘Pressing’ con il compianto Raimondo Vianello.

Già allora lei, giovanissima, mostrava una grande personalità nell’apparire davanti alle telecamere in una trasmissione di calcio, non certo fatta a misura di quote rosa. Poi sono tanti altri gli sbocchi intrapresi, fra cinema, teatro e tv. La bionda ligure nel frattempo è come se si fosse incapsulata in qualche modo per proteggersi dallo scorrere del tempo. Perché a vederla oggi sembra quasi che non sia passato un solo giorno da allora. Ed il consiglio è di dare uno sguardo approfondito al suo profilo Instagram, per capire quanto bella sia Elenoire.