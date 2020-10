Una poliziotta, intervenuta per fermare un combattimento illegale, è morta nelle Filippine dopo essere stata ferita da una lama applicata su un gallo.

Era intervenuta per fermare un combattimento clandestino tra galli, ma è deceduta dopo essere stata ferita da una lama applicata su uno degli animali. Questo il tragico destino di un’agente di polizia che ha perso la vita nella provincia del Samar settentrionale delle Filippine. La vittima, secondo quanto ricostruito, dopo un intervento per fermare il combattimento, nel tentativo di catturare uno dei galli è stata ferita alla coscia sinistra ed è morta dissanguata in pochi minuti. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorsi di salvarle la vita.

Filippine, interviene per fermare combattimento illegale: poliziotta ferita a morte da un gallo

Una terribile tragedia si è consumata nei giorni scorsi nella provincia del Samar settentrionale delle Filippine, dove un agente di polizia ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione della Bbc, la vittima, il tenente Christine Bolok era intervenuta per fermare un combattimento illegale di galli. Nel tentativo di bloccare e catturare uno degli animali, la donna è stata ferita alla coscia destra con la lama d’acciaio molto affilata che viene applicata sui galli durante questi terribili combattimenti. Il fendente ha reciso l’arteria femorale della poliziotta che è morta dissanguata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per l’agente, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

La polizia ha arrestato per quanto accaduto tre soggetti ed ha provveduto alla confisca dei sette animali che erano stati utilizzati per il combattimento. Come riporta la Bbc, altre tre persone sono riuscite a scampare all’arresto ed adesso risultano essere latitanti.

L’episodio è stato commentato dal colonello della polizia locale, Arnel Apud che ha affermato: “Quando mi è stato raccontato non potevo crederci, è la prima volta che un agente di polizia, in 25 anni di servizio, muore dopo essere stato colpito dallo sperone di un gallo da combattimento“.

I combattimenti di galli, che nelle Filippine attirano molte persone, sono stati vietati nelle Filippine dopo l’emergenza coronavirus. Prima dei provvedimenti per limitare il contagio, questi eventi erano consentiti solo in spazi adatti ed autorizzati nei giorni festivi, la domenica o in occasioni di festività locali.

