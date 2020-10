Grande Fratello Vip: concorrente lascia la casa all’improvviso, il motivo

Grande Fratello Vip 2020, clamoroso colpo di scena: il concorrente abbandona improvvisamente la casa. Il motivo in un comunicato ufficiale.

Clamoroso colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Alla vigilia della nuova puntata del reality show, un concorrente ha abbandonato improvvisamente la casa. Dopo i rumors scatenati dagli utenti dei social che avevano notato l’assenza dell’inquilino nella casa, gli autori del padre di tutti i reality hanno deciso di rendere pubblica la situazione.

Con un comunicato ufficiale pubblicato sia sul sito del Grande Fratello che sui profili social del reality, è stato ufficializzato l’abbandono di un concorrente che, pare, dovrebbe rientrare nelle prossime ore.

Grande Fratello Vip 2020: Andrea Zelletta lascia la casa

Il concorrente che ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020 è Andrea Zelletta. “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali”, sono le poche parole scritte dagli autori del reality nel brevissimo comunicato con cui è stato annunciato l’abbandono temporaneo dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Top secret, dunque, il motivo che ha portato Andrea Zelletta a lasciare la casa. Anche gli altri concorrenti non sanno la causa che ha portato l’ex tronista a lasciare la casa. Francesco Oppini, uscendo dal confessionale, ha solo confermato l’uscita di Andrea per motivi familiari aggiungendo che non dovranno più parlarne. Zelletta, dunque, rientrerà nelle prossime ore o lascerà definitivamente la casa?

Nel bunker di Cinecittà, nel frattempo, i concorrenti continuano a divertirsi e a gustarsi l’aperitivo come ogni giovedì in attesa della prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini che dovrebbe essere animata dall’ingresso di Paolo Brosio. Il giornalista, negativo al covid, dopo tante settimane, riuscirà a varcare finalmente la porta rossa di Cinecittà?

Non si sa ancora nulla, invece, degli altri tre ingressi saltati nella scorsa puntata. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma non sono più entrati nella casa per un caso sospetto di covid. Successivamente Selvaggia Roma ha ammesso di essere lei la concorrente risultata positiva. Cosa accadrà, ora, sia a Selvaggia che a Bettarini e alla Salemi? Riusciranno a diventare concorrenti ufficiali della quinta edizione vip del Grande Fratello?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter