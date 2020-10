WhatsApp, come scaricare i nuovi sticker su iPhone e Android

È possibile scaricare due nuovi pacchetti di sticker che possono essere utilizzati nelle chat WhatsApp di iPhone e Android: vediamo come

WhatsApp si è nuovamente aggiornato introducendo importanti novità. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica istantanea hanno inserito una serie di nuovi sticker che possono essere usate nelle nostre conversazioni con familiari, amici, conoscenti, partner o colleghi. Questi pacchetti, nuovi e del tutto inediti, si trovano all’interno dell’ultima versione dell’applicazione che è disponibile in versione beta per gli smartphone con sistema operativo Android.

La beta è una versione di WhatsApp destinata ai cosiddetti beta tester, vale a dire a quelle persone che si occupano di provare preliminarmente l’app prima che venga resa a disposizione in formato stabile a tutti noi utenti. Si tratta di un passaggio necessario per scovare eventuali fastidiosi bug che potrebbero inficiare nel corretto utilizzo dell’app nella nostra vita di tutti i giorni. Insomma, serve per eliminare qualsiasi genere di problematica.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come inviare messaggi a contatti non registrati in rubrica

WhatsApp, come effettuare il download dei nuovi sticker su iPhone e Android