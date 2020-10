“Test rapido inutile”, la brutta esperienza di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi racconta la sua esperienza riguardo al coronavirus, per lui e sua moglie il test rapido ha solo peggiorato le cose. Ecco cosa è successo

Rocco Siffredi racconta all’Ansa la sua esperienza riguardo al Covid. Non sono stati giorni facili per il re del porno che insieme a sua moglie ha dovuto affrontare la sfida dell’anno. Il suo messaggio vuole essere una testimonianza e un consiglio per tutte le persone che in questo periodo si trovano vicino al nemico invisibile. “Io e mia moglie abbiamo il Covid e, per colpa dei test veloci comprati in farmacia in Italia, abbiamo contagiato anche i nostri figli”. A parlare è l’attore direttamente da Budapest.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Federica Pellegrini in piena forma dopo il Covid: unica e sempre bella-FOTO

Test rapido non valido, la testimonianza di Siffredi

Rocco Siffredi lancia un appello all’Italia: “I test rapidi per rilevare il Covid-19, anche se costosi e comprati in farmacia, sono inutili e dannosi. State attenti, non fidatevi”. Lo afferma al alta voce l’attore che soltanto dopo il test molecolare ha scoperto di essere positivo. “Al ritorno da Roma abbiamo iniziato a sentirci male ma, dopo ben due test rapidi negativi – racconta – ci siamo tranquillizzati e abbiamo riabbracciato i nostri due figli. Risultato? Tutti infetti e con sintomi”. Ora tutta la famiglia è contagiata e non solo, anche la ragazza del figlio grande di Rocco, la domestica e il marito che hanno più di settanta anni. L’attore prosegue: “I ragazzi ora stanno meglio mentre io e Rosa abbiamo perso il gusto e abbiamo ancora sintomi – aggiunge – Sento al telefono medici italiani e seguo le loro indicazioni, mi sento più tranquillo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Galli lancia l’allarme: “Lockdown? Faremo come la Francia”

“Siamo infetti e con sintomi, tutti. Non mi perdonerei mai di aver fatto loro del male” conclude l’attore indignato e amareggiato da questa situazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter